海洋出現連環殺手！南非開普敦附近海岸出現17具鯊魚屍體，詭異的是，牠們的腹部遭剖開，肝臟全都消失了，引起海洋專家的關注，認為是經常出沒於當地海域的2隻虎鯨所為，牠們非常喜歡吃鯊魚的肝臟，在當地大開殺戒影響食物鏈與生態。

根據《9News》報導，南非民眾從上個月3日到22日，在開普敦的干斯拜海岸（Gansbaai coast）陸續發現17具鯊魚屍體，趕緊通報相關單位，專門研究大白鯊的生物學家湯納（Alison Towner）和虎鯨研究員沃森（Ralph Watson）對鯊魚進行屍檢，認為是當地的兩隻雄性虎鯨搞的鬼，名字分別是「左舷」（Port）和「右舷」（Starboard）。

湯納提到，起初先發現7具鯊魚屍體，牠們的鰓都被撕開，而且肝臟全都沒了，受害鯊魚皆為雌性，體長約1.6至2.3公尺之間，而鯊魚的肝臟富含營養，聰明的虎鯨就專挑這個部位下手，他們也是頭一次看到虎鯨對鯊魚進行如此大規模的屠殺，此外2022年一篇發表於《非洲海洋科學雜誌》的論文指出，大白鯊還曾被這兩隻虎鯨嚇到逃離原本的棲息地。

兩隻虎鯨2009年首次出現在開普敦伊麗莎白港，牠們的背鰭非常特別，一隻向左彎曲，取名為左舷，另一隻是向右塌陷，因而叫做右舷，當時牠們主要以魚類和小型海洋哺乳動物為食，和其他虎鯨生活方式一樣，直到2015年才改變獵捕方式，轉而吃更有營養的鯊魚肝臟，但專家們目前還不清楚原因，認為可能是牠們年齡較大，所以不想追獵智商較高的海洋哺乳動物，因此改獵容易捕捉的鯊魚。