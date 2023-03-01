香港28歲名媛蔡天鳳日前慘遭前夫一家分屍，在湯鍋內尋獲頭顱，兇殘行徑令人髮指。如今新加坡36年前一起「人肉咖哩飯」世紀大懸案也被挖出，一家人狠心殺害印度籍男子，將其分屍煮成咖哩飯，並分裝毀屍滅跡，甚至傳出被不知情的鄰居吃下肚。

1987年1月，刑事偵查局探員阿拉馬萊接獲密報，稱2年前，有3人在教堂聯合殺害了一名住在新加坡的印度籍男子，並分屍煮成「人肉咖哩飯」，分裝成數10袋，送親友食用或隨處丟棄。

阿拉馬萊調查發現，死者為38歲阿耶甘諾（Ayakanno Marithamuthu），他的妻子拉美雅絲（Nagaratha Vally Ramiah）曾在1984年12月報案，稱丈夫前往馬來西亞一間賭場後，便人間蒸發。警方發現，阿耶甘諾背負龐大負債，幾乎不可能去賭場賭博，且查不到「出境紀錄」，於是對拉美雅絲的說法存疑。

探員查訪發現，阿耶甘諾平時會酗酒，多次酒後家暴拉美雅絲。警方更查到，拉美雅絲的大哥有多項前科、二哥在羊肉攤做生意、三哥是教堂警衛，其中一名家人在長時間訊問下，坦承將受害人分屍，並煮成咖哩飯，藉此毀屍滅跡。

有吃過咖哩飯的鄰居都覺得「肉的口感很特別」，但警方始終沒有掌握物證，雖然曾2度逮捕拉美雅絲全家，但法官仍因「無直接證據」當庭釋放。