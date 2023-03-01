13世紀的古挪威典籍中，提到冰島海域有一隻體型巨大、形似島嶼的海怪「哈夫古法」，每當牠進食時，就會張大嘴巴等待船隻和魚群過來，再一口把獵物全部吞下肚。不過最近有科學家指出，13世紀的人們看到的很可能不是海怪，而是鯨魚在「陷阱捕食」的畫面。

Terrifying sea monster 'hafgufa' described in medieval Norse manuscripts is actually a whale https://t.co/VefGqxV6Qv — Live Science (@LiveScience) February 28, 2023

根據《Live Science》報導，哈夫古法（Hafgufa）是一種存在於冰島海域的海怪，13世紀古挪威典籍《王室寶鑑》（Konungs skuggsjá）提到了這種生物，內容形容哈夫古法是一種巨大的魚，且外型更像是一座島嶼，並詳細描述進食過程，牠會先張大嘴巴，打一個大大的嗝，從喉嚨排出大量食物，藉此吸引附近所有的魚，一旦有足夠數量的魚游過來，牠就會迅速閉上嘴巴，將所有獵物吞下肚。

然而最近科學家發現，哈夫古法的真實身分很可能就是鯨魚，因為牠的進食方法和鬚鯨的「陷阱捕食」非常相似，並將其研究結果發表在《海洋哺乳動物科學》（Marine Mammal Science）上，內容指出13世紀的水手、船夫們，很可能清楚知道哈夫古法是一種鯨魚，而不是海怪，「北歐人是偉大的航海家，他們對潮汐、水流、波浪模式以及魚類都有非常高的知識水準。」

科學家認為，鯨魚的「陷阱捕食」很可能早在13世紀就被古人用文字記錄下來，但現代人傾向將中世紀對自然的描述視為不準確、不夠科學，因此並未重視當時的紀錄。而座頭鯨（Megaptera Novaeangliae）和布氏鯨（Balaenoptera Brydei）的捕食方法，也是近十年隨著科技發展，出現無人機等方便觀察生物的器具後，才被科學家發現。