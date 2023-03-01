加拿大溫哥華一名飼主近日搬進新家，並把用不到的沙發賣出去，豈料他整理完家裡後，發現愛貓離奇消失，認為可能是趁他不注意時跳窗離開，只好四處張貼尋貓海報，未料事隔3天後，他收到沙發買家的訊息，才知道愛貓鑽進沙發一起被賣了。

綜合外媒報導，飼主盧馬比（Matt Lumabi）近日搬進位於溫哥華的新家，為了增加住處的空間，他還賣掉一組舊沙發，由於他們搬家很多次，盧馬比知道愛貓馬利（Marley）看到東西在挪動時，就會嚇到躲起來，所以他也沒特別注意貓咪的去向，直到整理完後，盧馬比才發現馬利不見了，推測牠可能是被聲音嚇到後跳窗跑走。

盧馬比趕緊跑到附近街道尋找，還在社區張貼尋貓海報，由於他的住所很靠近高速公路，而且當時還在下雨，擔心愛貓恐凶多吉少，豈料過了3天後，盧馬比收到購買沙發買家的簡訊，表示「嘿！沙發裡有一隻貓」，盧馬比才發現馬利偷鑽進沙發裡，他在不知情的狀況下將貓咪連同沙發「賣掉了」，趕緊衝去接回愛貓。

盧馬比事後表示，他很開心能找回馬利，「沙發下正好有一個袋子，馬利肯定裡面待了3天，當我見到牠時，牠看起來有些不知所措，一直張著嘴巴」，而且經過這回驚魂記後，愛貓變得更黏他了。不過一名獸醫師建議盧馬比，貓咪耐熱性和耐乾性確實比人類強，但牠已3天沒進食和喝水，最好還是帶到動物醫院檢查。