印度近日發生一起荒謬悲劇，一名母親帶著3名孩子住在醫院，照顧患病的丈夫，未料日前凌晨一家人熟睡期間，竟有2隻流浪狗闖入病房，叼走才28天大的男嬰，母親醒來時驚覺孩子不見，立刻調監視器尋找，沒想到兒子早已成為流浪狗大餐，只在附近的樹叢中找到他殘缺不全的遺體。

根據《印度時報》報導，這起事件發生在拉賈斯坦邦錫洛伊縣（Sirohi），梅納（Mahendra Meena）和蕾卡（Rekha）是一對夫妻，育有3子，近日因為梅納罹患結核病住院，蕾卡為了方便照顧丈夫，於是帶著3個孩子一起住進醫院，平時母子4人一起睡在地板上。

2月28日凌晨2點左右，蕾卡從睡夢中醒來，發現原本睡在身邊的28天大男嬰突然消失，急忙請醫院調閱監視器，尋找兒子的蹤跡，沒想到竟看見有2隻流浪狗闖入醫院病房，其中一隻狗還把男嬰叼走，最後在醫院附近的樹叢中，發現男嬰殘缺不全的遺體。

院方透露，事發當時照顧病患的家屬睡著了，醫護人員則在其他病房照顧病人，目前已經針對此事展開調查。不過梅納氣憤指控，醫院和警方拿來一張白紙擅自取得妻子的簽名，在未經夫妻同意的情況下，完成了男嬰的喪禮，「我甚至見不到我兒子的最後一面！」

當地官員也發聲譴責醫院，認為院方必須對這起事件負責，「這是醫院管理失敗的證明，放任流浪狗在醫院裡遊蕩。」同時家屬也在官員的協助下，靜坐抗議、要求賠償，並請求當局對此事採取嚴厲行動。