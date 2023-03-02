大陸雲南一名女子與家人旅遊時，在路邊買了一隻藏獒，每天都細心照料牠，但藏獒體型卻越長越大，甚至重達250磅（約113公斤），女子意識到「愛犬」恐怕不是狗，趕緊通報相關單位，專家一看表示是亞洲黑熊，此事發生於2016年，近日又被拿出來討論。

根據外媒《LADbible》報導，雲南一名蘇姓女子2016年與家人出遊時，在路邊看到有人在販售藏獒，因此就將狗買回家飼養，但他們漸漸發現不對勁，愛犬食量異常的大，每天能吃下一盒水果和兩桶麵條，此外雖然藏獒體重可達150磅（約68公斤），但他們的愛犬養了2年後，竟長到250磅（約113公斤）。

蘇姓飼主表示，當時她覺得很奇怪，愛犬不只體型很大，甚至還學會用兩條腿站立，「牠長得越來越像一隻熊，我有點怕熊」，雖然她很愛自己的寵物，但飼養大型野生動物屬於違法行為，因此她主動通報宜良縣林業局，確定是亞洲黑熊，工作人員替黑熊注射鎮靜劑後，帶往雲南野生動物救援中心進行觀察，確認牠身體很健康。

除了有人把黑熊誤認為藏獒外，還有人將狼誤以為是狗，先前大陸一名男子至青海旅遊，途中看到有兩隻「狗」站在馬路上，隨後就停下車查看，才發現牠們其實是狼，因此只在遠處拍攝並未靠近，未料當時另一輛車的駕駛也停下車，竟想靠近狼逗玩，男子推測對方同樣也是把牠們誤以為是狗，趕緊出聲阻止，才沒有釀成悲劇。