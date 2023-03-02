澳洲一名母親與伴侶育有4子，兩人近日才完成婚禮，豈料查看結婚照時，她在樹叢中看到疑似孩童的模糊身影，認為是他們過世的小女兒靈魂，特地回來參加婚禮，讓她看了非常感動，將此事錄成影片分享至抖音，累積140萬觀看次數。

@leah29murphy I don't believe in many things, especially with the recent loss of our daughter had me thinking she wasn't there sharing our special day with us, and this proves otherwise. I'm forever missing you my little shadow. 👼🏼💕#infantloss #paranormal #fyp #foryoupageofficiall #fypシ #tottymurphy #mybabygirl @[-O-] ♬ original sound - payton

33歲母親墨菲（Leah Murphy）與伴侶育有4個孩子，未料17個月大的小女兒托蒂（Totty）竟於去年9月溺斃，她原本打算在同年年底補辦婚禮，能夠拍下一家6口的家庭照，如今卻少了一個人，讓她傷心不已，但婚禮依舊如期舉行。

墨菲提到，今年初整理婚禮照片時，卻發現疑似拍到托蒂的身影，當時她與丈夫在草坪上接吻，而身後的樹叢裡出現一個白色影像，看起來像是一名小女孩，身穿白色洋裝，從遠處盯著他們看，墨菲認為這應該是小女兒的靈魂，回來參加他們的婚禮。

墨菲表示：「我以前並不相信這種事，但最近我失去了女兒，我相信她當時就站在那裡，與我們一起分享這個喜悅」。不少網友紛紛給予安慰，「我全身起雞皮疙瘩，那絕對是你女兒，她肯定也很想念你們」、「當我一看到這個身影時，眼淚忍不住落下，媽媽總是能第一眼就認出來自己的孩子」、「我兒子過世後，我也拍到過類似的照片，看了真的很感動」。

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