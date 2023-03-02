澳洲一名母親與伴侶育有4子，兩人近日才完成婚禮，豈料查看結婚照時，她在樹叢中看到疑似孩童的模糊身影，認為是他們過世的小女兒靈魂，特地回來參加婚禮，讓她看了非常感動，將此事錄成影片分享至抖音，累積140萬觀看次數。

33歲母親墨菲（Leah Murphy）與伴侶育有4個孩子，未料17個月大的小女兒托蒂（Totty）竟於去年9月溺斃，她原本打算在同年年底補辦婚禮，能夠拍下一家6口的家庭照，如今卻少了一個人，讓她傷心不已，但婚禮依舊如期舉行。

墨菲提到，今年初整理婚禮照片時，卻發現疑似拍到托蒂的身影，當時她與丈夫在草坪上接吻，而身後的樹叢裡出現一個白色影像，看起來像是一名小女孩，身穿白色洋裝，從遠處盯著他們看，墨菲認為這應該是小女兒的靈魂，回來參加他們的婚禮。

墨菲表示：「我以前並不相信這種事，但最近我失去了女兒，我相信她當時就站在那裡，與我們一起分享這個喜悅」。不少網友紛紛給予安慰，「我全身起雞皮疙瘩，那絕對是你女兒，她肯定也很想念你們」、「當我一看到這個身影時，眼淚忍不住落下，媽媽總是能第一眼就認出來自己的孩子」、「我兒子過世後，我也拍到過類似的照片，看了真的很感動」。