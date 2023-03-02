古代皇位通常都採取「父死子繼」的世襲制度，但當皇帝沒有子嗣時，就必須另外物色人選繼位。清朝同治帝無子駕崩，皇太后慈禧為了繼續垂簾聽政，挑選了同治帝年僅4歲的弟弟、妹夫奕譞的次子成為新帝，不過奕譞並未因兒子坐上皇位感到開心，反而當場痛哭倒地。

綜合陸媒報導，奕譞是道光帝的第七子，哥哥咸豐帝登基時，年僅10歲的奕譞按例被封為「多羅醇郡王」，20歲時奉旨和懿貴妃（慈禧太后）的妹妹成婚，只不過他在咸豐年間政治上的表現並不出色，等到咸豐帝過世、同治帝登基，奕譞開始積極配合慈安、慈禧太后發動辛酉政變，親自捉拿顧命八大臣之首肅順，再加上娶了慈禧的妹妹為嫡福晉，因此被慈禧重用，為他「加親王銜」。

然而同治帝上位不久就駕崩，並且他沒有任何子嗣可以繼位，於是慈安、慈禧太后在選立新帝的會議上，挑選奕譞年僅4歲的次子載湉繼承大統，根據同治、光緒兩代帝師翁同龢記載，「維時醇郡王驚遽敬唯，碰頭痛哭，昏迷伏地，掖之不能起。」兒子一夜變皇帝，奕譞並未感到開心，反而當場哭暈倒地。

照理來說，同治帝駕崩後，應該從下一輩挑選一人過繼給同治帝，為他立嗣，但如果這樣做，慈禧就會從「皇太后」變成「太皇太后」，中間隔了一代，難以繼續垂簾聽政，為了保住自己皇太后的身份，於是選擇了和同治帝相同輩份，但年紀尚小、容易掌控的人選，再加上奕譞是她的妹夫，親上加親的關係使載湉成為新帝的不二人選。

載湉後來即位為光緒帝，奕譞十分了解慈禧的個性與手段，為求自保只能做出沒有政治野心的表現，辭去所有的官職，只負責照料毓慶宮皇帝讀書事務，慈禧為了感謝他，也在光緒十三年賜予王爵「世襲罔替」的恩典，子孫世代可以承襲王爵，不必按例降級，成為俗稱的「鐵帽子王」。