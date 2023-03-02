若出現便祕困擾，應多吃蔬果及喝水改善，但有人卻聽信偏方，下場更悽慘。波蘭一名男子為了治療便祕，聽信偏方將活鰻魚塞入肛門，未料鰻魚求生意志很強，不斷地在男子體內爬竄脫逃，將他的腸道咬出3公分孔洞，導致他腹部劇痛趕緊就醫。

根據《每日星報》報導，波蘭一名男子飽受便祕困擾，日前誤信偏方塞活鰻魚入肛門，豈料不僅沒有解決便祕問題，還導致他出現腹痛，隨後被送往醫院急診室，醫師診斷他是腹膜炎，也就是腹部或內壁發炎，導致發紅和腫脹的狀況。

醫師得知患者將活鰻魚塞進體內，趕緊進行剖腹手術，發現他的結腸內有一條體型不小的鰻魚，醫師看了也相當訝異，鰻魚為了逃生，在男子消化道尾端的直腸部位，咬出3公分長的孔洞，經過手術後，鰻魚順利被取出，不過男子還要住院休養，目前須使用腸造口袋收集糞便等排出物。

營養師王證瑋曾在臉書粉專提到，若想解決便祕問題，平時要多吃蔬果，補充膳食纖維，成人每日膳食纖維建議攝取量為25至35克，另外水分也要補充足夠，可以幫助軟化糞便，再來是適當攝取脂肪，能夠幫助腸道潤滑，使糞便更順利地排出體外。