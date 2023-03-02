外國一名男子搭乘日本航空商務艙，從印尼飛往日本，他在起飛前表示需要純素飛機餐，未料上餐卻只有一根香蕉和一杯飲品，男子起初還以為只是開胃菜，在得知這就是全部餐點後，瞬間感到傻眼又憤怒。

Business class passenger ‘insulted’ by in-flight vegan meal — a banana https://t.co/OJCDCo8yaH pic.twitter.com/bB5WqpprsL — New York Post (@nypost) February 28, 2023

根據《紐約郵報》報導，外國男子查理（Kris Chari）日前搭乘日本航空商務艙，由印尼飛往日本，並且事先要求純素食飛機餐，在起飛之前他曾向空服員確認早餐內容，「他們說我的早餐是香蕉，我還以為意思是我的早餐裡包含香蕉。」所以當他看到空服員送來香蕉時，還開心地覺得是開胃菜，沒想到這居然就是全部的餐點。

查理忍不住在論壇發文抱怨，「當其他人得到一份更豐富、更美味的菜餚時，只給一根香蕉實在有點侮辱人。」但查理也承認，這是他最近吃過最美味的香蕉，只是將其歸類為一頓飯還是讓他難以置信，「說是點心還差不多。」查理還在文章中打趣表示，「不過空服員想到要用筷子吃香蕉，還真可愛。」

報導指出，查理搭乘飛機當天，除了份量極少的早餐以外，午餐則被他形容為「幾乎沒有調味的義大利麵」，他強調以前也吃過其他糟糕的素食餐點，但沒有任何一個可以超越他「虛無縹緲」的早餐。對於這起事件，航空公司並未多作回應，只在接受媒體採訪時表示：「對於餐點未達乘客預期，我們深感抱歉。」