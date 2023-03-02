馬來西亞一名25歲工程師與女友交往8年，豈料女友卻接連劈腿，他慘被戴了4次綠帽，但最後都選擇原諒對方，直到最近才覺悟並提出分手，還在臉書寫下4千字女友「出軌日記」洩憤，隨即在網路上掀起討論，女主角與小王照片也被肉搜出來。

根據《中國報》報導，25歲華裔工程師14歲時認識同齡女友，兩人17歲才交往，大學畢業後，原PO選擇在吉隆坡繼續讀書，女友則是到新加坡工作，沒想到對方竟開始劈腿，第一個對象是審計師，兩人還偷偷跑到麻六甲遊玩，原PO得知後氣得分手，但2個月後女友認錯求復合，儘管朋友極力勸阻，他最終還是選擇原諒，未料女友死性不改。

原PO提到，女友之後又劈腿同事，而且還是她的房東，起初他並未懷疑，直到公司舉辦聖誕節交換禮物活動，女友正好抽到房東的禮物，對方竟贈送要價6648令吉（約新台幣4.5萬）的名牌包，另外還有一台iPhone 13 Pro，讓他驚覺不對勁，偷看女友手機訊息後，發現兩人的曖昧對話，房東竟傳「你男友不可以亂動你，只有我才可以」等。

原PO表示，儘管女友劈腿兩次，但當時他被愛情沖昏頭，並未打算分手，之後女友又出軌火鍋店員、健身房的乾弟弟，他近日才看清事實選擇離開，並在臉書分享此事，原本只是想宣洩情緒，並未打算曝光前女友的身分，未料還是被網友肉搜出女主角與小王們的約會照，只見她外型甜美、身材纖瘦，照片曝光後引發討論。