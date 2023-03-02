大陸福建近日一場婚禮上竟出現3名新娘，她們長得一模一樣，婚禮現場曝光後，在網路上引發討論，新娘其實是三胞胎，她們不僅同一天生，也選同一天出嫁，賓客出席只需包一份紅包，婚宴共辦了60多桌，眾人都爭相與她們拍照。

綜合陸媒報導，福建廈門3胞胎姊妹在3月1日出嫁，她們不只長相一樣，就連禮服、身材也相同，讓人看了根本分不清楚，只能靠頭飾做辦認，當時她們先回女方家鄉辦婚宴，便將日期放在同一天，3位新娘同天生、同天嫁，非常罕見。

一名蔡姓女鄰居表示，三胞胎姊妹長得很像，就算鄰居常看到她們，依舊是分不清楚，而且當天賓客參加婚宴，只需要包一份紅包就可以，新人之後回到男方家再各自宴客，當時三胞胎新娘一出場，在現場造成轟動，許多人都圍上前合影並給予祝福。

不少網友表示，「三胞胎根本複製人，真的很難辨認，新郎應該也常認錯人」、「當爹的肯定捨不得，一次就嫁掉3個女兒」、「其實相處久了還是能辨認，我小學曾跟雙胞胎同班，其他班的同學及老師都分不清楚他們倆，但我們這一班就是可以，因為皮膚的細節都不一樣，例如痣、疤痕、曬痕及毛髮等」、「三個女兒一起出嫁，辦一次酒席，收一份紅包，客人高興，主人家也高興，還是三喜臨門啊」。