大陸一名男網友分享上廁所的奇遇，當時他正在學校廁所內上大號，隱約透過門下縫隙看到有一隻黃狗進入廁所閒晃，原本他還不以為意，拿出手機拍下黃狗可愛的腳，沒想到下一秒牠卻突然從縫隙中探頭而出，讓男子嚇一大跳，事後還心有餘悸地提醒其他同學，上廁所要小心被「色狗」偷窺。

大陸一名男網友日前在學校內上廁所，透過門下的小縫隙，發現有一隻黃狗在外面遊蕩，起初男子並未在意，沒想到下一秒這隻黃狗就將頭從縫隙探了出來，隨後幾乎半個身體都擠進了廁所內，讓男子嚇一大跳，崩潰表示：「牠好像很著急的樣子…」同時也提醒其他同學要小心上廁所時可能會被「色狗」突襲。

這段奇遇曝光後，許多網友都忍不住大笑，紛紛留言，「快把小狗送去狗德班，教牠不可以色色！」、「怎麼回事，我竟然從狗的眼神中看到了迫不及待」、「簡直就是死亡凝視，這狗也太心急了吧」、「牠是尋味而來，只怨你的吸引力太大了」、「還好裡面那個不是我，這真會把我嚇到」、「以後上廁所都要注意一下了，等下被一隻小狗偷看了」。

活潑好動的小狗經常做出讓人哭笑不得的行為，推特上曾流傳一段影片，外國一名飼主向愛犬哈士奇展示紅色玩具車，從畫面中可以看到，哈士奇被發出音樂聲的玩具車吸引，湊上前近距離觀察，未料這時玩具車突然開始「變身」，讓牠頓時嚇到彈飛，還害怕地不斷「倒退嚕」，最後直接翻越矮牆，從屋頂摔落，所幸距離並不高，哈士奇沒有因此受傷，但牠逗趣的反應讓大家全都笑翻了。