南非豪登省（Gauteng）傳出離譜變態事件，一名「公墓淫狼」專門鎖定落單的掃墓女子下手，並在遺孀死去的丈夫墓前性侵得逞，2年來至少有6名女子受害，如今判決出爐，男子被判4次終身監禁，另加15年刑期。

綜合外媒報導，豪登省一名32歲男子蘭佩（Thabang Victor Rampai）被指控在2016年5月至2018年3月期間，多次埋伏在公墓內，向單獨為親人掃墓的女子伸出狼爪。檢方指出，他撲向受害者後會勒住她們的脖子，將其壓制在地，接著逼迫她們就範，淫行持續將近2年。

根據法庭資料顯示，2018年3月10日，一名受害者在為死去的丈夫掃墓時，突然遭到蘭佩從背後持螺絲起子攻擊，性侵得逞後又劫走對方手機逃逸，最終因為證據確鑿而被逮捕到案。

該案最近在約翰尼斯堡（Johannesburg）最高法院審理，蘭佩被控犯下6起強姦罪、2起重大搶劫罪、1起重傷害罪，以及1起謀殺未遂罪，因此被法院判處他4次終身監禁，另加15年刑期；法官還下令將其名字列入國家性犯罪者名單中。

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