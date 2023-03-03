美國猶他州一名男子原本有3名老婆，近日又迎娶第4位妻子，兩人甚至差了20歲，該名嫩妻結婚後，有些朋友無法接受她的婚姻而選擇絕交，她也受不了長期被歧視，常被誤解「愚蠢」、「被洗腦」，才會接受一夫多妻制，近日她大方分享自己的家庭生活。

根據《鏡報》報導，猶他州摩門教社區洛克蘭農場（Rockland Ranch）成立於1977年，開放一夫多妻制，2017年還拍攝紀錄片《一夫3妻》（Three Wives, One Husband），在當時就飽受爭議，其中還記錄信徒莫里森（Abel Morrison）和他3名妻子蘇西（Suzie）、貝絲（Beth）、瑪琳娜（Marina）及孩子們的故事。

莫里森2018年透過教友認識18歲曼娜（Menna Barlow Morrison），曼娜同樣出生於一夫多妻制家庭，手足更是多達40人，儘管兩人相差20歲，但並不妨礙他們戀愛，交往1年半就結婚，去年4月生下兒子奧利弗（Oliver），如今一家人包括莫里森、其他3名妻子和15個孩子都住在洛克蘭農場，不過曼娜也坦言，多重婚姻確實為她帶來困擾。

曼娜表示，婚姻裡面臨許多挑戰，最明顯的就是要和另外3名女性共享丈夫，學習接受自己並非老公生命中唯一的女人，「若是沒有其他老婆，生活肯定會輕鬆點，但我知道這是天父的要求」」，另外她也飽受歧視，許多人認為她「愚蠢」、「被洗腦」才會接受這種婚姻，但她對外強調不會改變一夫多妻的生活方式，希望民眾能理解。

曼娜更表示，還有人認為她是被迫接受一夫多妻制，「完全沒這一回事，在我們的社區裡，沒人是被迫接受這種婚姻制度，雙方都是自願的」，不過曼娜結婚後，有些朋友無法接受這種價值觀，最終選擇絕交，也讓她很難過，但依舊不會做出改變，「如果沒有和莫里森結婚，我就不會生下兒子奧利弗，他把我們一家照顧的很好，我們很幸福，努力克服人性上的困難，學會分享、生很多孩子。」