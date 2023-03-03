印度中央邦近日發生一起離奇命案，一名68歲男子拿起正在充電的手機接聽電話，沒想到下秒突然爆炸，導致男子的頭部及上半身傷勢嚴重，送醫搶救仍不治身亡，確切死因正在調查中。

綜合外媒報導，這起事件發生在烏賈因縣（Ujjain）的巴德納加爾鎮（Badnagar），上月27日，68歲的巴羅德（Dayaram Barod）和友人相約在火車站見面，然而到了約定時間卻沒有現身，朋友打電話關心時，一撥通卻又突然掛斷，朋友不放心便前往巴羅德家中查看。

沒想到友人一進門，赫然發現獨居的巴羅德癱倒在地上，不僅頭部、胸口及手臂遭到重傷，身上還流著大量鮮血，嚇得緊急報警求援，遺憾的是，巴羅德送醫搶救仍回天乏術。

警方獲報後在巴羅德屍體附近發現一隻炸毀的手機，不僅電路板焦黑，充電口上還插著充電線，由於現場沒有發現其他爆炸物，因此警方懷疑，巴羅德當下可能接起了正在充電的手機，準備通話，而手機電池突然瞬間爆炸，導致他被炸死；目前已將遺體帶回驗屍，進一步查明死因。