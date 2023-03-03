非洲南盧安瓜國家公園一名野生動物嚮導日前驅車準備返回營地，發現附近的河水傳出怪聲，趕緊前往查看，河裡一隻大象不斷在水裡踱步，牠的尾巴被鱷魚緊緊咬住，鱷魚彷彿在「盪鞦韆」，經過一番纏鬥後，大象才終於甩開鱷魚。

根據《Latest Sightings》報導，南盧安瓜國家公園的嚮導蘇帝（Emmanuel Sauti）與同伴開車返回營地，經過盧安瓜河時聽到躁動聲，一行人便開往河邊查看，發現河中央出現一隻大象，不斷地在河水中晃動身體，而牠的尾巴被一條鱷魚咬住。

蘇帝提到，當時他看了非常緊張，鱷魚勝算非常低，因為大象體型很大，鱷魚通常捕獵較小的動物，例如羚羊或魚類等，幾乎從未聽過大象被鱷魚獵殺的事件，「要嘛就是這隻鱷魚餓昏頭，無計可施才會攻擊大象，要不然就是牠野心太大」。

經過一番努力後，大象順利甩掉鱷魚，過程全被錄了下來，蘇帝提到，「作為一名野生動物嚮導，他也是頭一次看到鱷魚與大象打架，整段畫面非常特別，甚至是他看過最珍貴的，不是每天都能看見大象與鱷魚搏鬥的場面，也因為大自然總是難以預料，讓我更喜歡這份工作」。