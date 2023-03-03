美國一名男子從小體重過重，長大後更是達到845磅（383公斤），由於全身都是贅肉，導致他行動不便，甚至無法工作，就連上廁所、洗澡都要父親幫忙，最終他才下決心減重，順利甩掉270公斤，也因外型有了變化，身邊還有6位性伴侶。

根據《每日郵報》報導，居住在喬治亞州的38歲凱西（Casey King）高中畢業時，體重約300磅（136公斤），他先是在餐廳工作，經常在店裡用餐，體重因此不斷飆升，他說「當時我體重差不多500磅左右（226公斤），由於體型太大，使工作變得很困難，最終只能離職」，由於父母離異，失業後他被母親趕出家門，只好向父親求助。

未料凱西的父親非常縱容兒子，只要凱西想吃什麼，父親都會買給他，導致體重飆升至845磅（383公斤），由於他體型太大，也找不到合適的衣服，而且喬治亞州天氣很熱，他幾乎都是半裸上身，每天待在家裡打電動，有次父親正好出門，他進到浴室洗澡時，卻因難以自行活動，受困在浴室9小時，父親回來發現後，還特地買了金屬大水缸，放在院子讓他洗澡。

凱西還曾參加TLC的電視節目《過重家族》（Family by the Ton），在節目大言不慚地說要「一路吃到掛」，他之後才意識到自己生活有多糟，下定決心開始減重，體重減到剩250磅（113公斤），也在一間家居用品店找到工作，生活步入正軌，他未來目標還要再減去11公斤，並接受除皮手術，去除腹部、胸部和手臂多餘的皮膚。

凱西更說，他減重前從未談過戀愛，直到35、36歲才破處，1年半前開始與人約會，「真的很不可思議，女生聞起來很香，與她們相處時很開心，這是一個充滿機會的全新世界，我從未想過能夠擁有正常生活」，目前甚至還有6名性伴侶，但在進行更親密接觸時，他一旦看到身上鬆弛的皮膚時，依舊會感到沒自信。