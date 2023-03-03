美國一對情侶近日搭船出海捕魚，看到水面一陣騷動後，開心認為會有不錯的收穫，沒想到將船開上前一看，卻意外撞見數百隻鯊魚正在激烈進食，且規模大到連船都被完全包圍，震撼畫面曝光後不斷在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，美國路易斯安那州（Louisiana）一名男子梅伊（Dillon May）上月與女友迪克斯（Kaitlyn Dix），駕駛友人的船出海，想要捕獵黃鰭鮪魚，沒想到卻在威尼斯沿海15英哩處（約24.1公里）發現水面有騷動，原以為是整群鮪魚正在進食，沒想到將船開上前後當場看傻了。

根據畫面顯示，當時有數百隻鯊魚正在追逐著鯡魚群，海面上出現無數深色的鯊魚鰭，幾乎將船團團包圍，只見鯊魚在原地瘋狂覓食，激烈程度大到就連海水也濺到船上。梅伊事後餘悸猶存表示，「我從來沒有見過這樣的事情！」就連迪克斯也提到，「鯊魚將獵物推到船邊，以便享用」。

美國海洋漁業局指出，鯊魚在進入進食階段之前，可以長達約6周不進食，然而一旦開吃，便無所不吃，過去就曾在鯊魚胃中發現包括輪胎、車牌、皮衣，甚至還有全套盔甲，「但總體來說，鯊魚是雜食性的，這意味著牠們通常只吃肉和植物，如果該地區沒有豐富的肉類供應，也會以海洋植物為食」。