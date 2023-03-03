澳洲一名男子近日到車上拿東西，沒想到車門一打開，竟然看到遮陽板上出現詭異的「16隻腳蜘蛛」掛在半空中扭動，原以為是兩隻蜘蛛正在打架，沒想到最後證實只有一隻，讓他當場看傻眼。

根據《The Dodo》報導，澳洲一位名叫安德魯（Andrew Mcleay）的男子，近日突然發現東西遺落在車上，於是走到車庫拿取，沒想到打開車門卻撞見兩隻蜘蛛掛在遮陽板的前緣處，垂吊在半空中。安德魯透露，當下懷疑眼前這兩隻蜘蛛正在打架，「我以為最上面那隻還活著，因為下面那隻蜘蛛全身軟趴趴，感覺已經死了…」沒想到下一秒，底下那隻開始不斷掙扎扭動，但上方蜘蛛卻沒有動靜，把他當場嚇壞了。

然而最讓他感到震驚的是，雖然他眼前看到的是兩隻蜘蛛，但實際上是一隻獵人蛛（huntsman spider）正在蛻皮，相連的下方蜘蛛才是本體，掛在遮陽板上的是獵人蛛漸漸脫掉的外殼。直到蛻皮大功告成後，獵人蛛才沿著一條細細的絲線，從舊殼慢慢往下爬。

安德魯擔心蛻皮的蜘蛛在車上住下，於是趕緊拿來一個水桶將其接住，並把牠的舊殼一併取下，移到安全的地方放生。安德魯事後餘悸猶存表示，移除獵人蛛之後的那幾天，自己格外注意車內狀況，擔心又有不明生物出現，也坦言自己如果是在開車當下看見這幕景象，很可能會因為驚慌而發生意外事故，幸好在那之後並沒有看到其他同類，他才真正鬆了一口氣。