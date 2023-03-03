大陸山東一名顧客日前到餐廳用餐，發現食物展示台上有一盤處理完的牛蛙，詭異的是，牛蛙外皮全被剝除，但身體依舊不斷跳動，似乎想逃跑，讓他看了頭皮發麻，並將離奇畫面拍下，影片上傳微博累積萬人觀看。

根據《沸點視頻》報導，山東濟南一名客人到餐廳用餐，在點餐區附近的食物展示台上，看到一盤全身被剝皮的牛蛙，而且還活蹦亂跳，似乎想逃走避免被吃，店家對此表示，許多人喜歡吃牛蛙，平時點餐區放的都是樣品，而當時展示台上的牛蛙是顧客預定好、現殺的。

影片曝光後，不少網友表示「都剝皮了還在動，我覺得好殘忍」、「我曾在餐廳廚房工作過，第一次殺牛蛙時，牠們就算被剝了皮，依舊能動一整天」、「牛蛙詐屍」，還有人解釋，牛蛙或青蛙被剝皮後，確實還可以動，但並非牠們還活著，只是神經系統反射而已。

不只牛蛙能「死而復生」，魚也出現過類似狀況，河南鄭州一名人夫買魚回家煮，豈料清理好魚身與內臟後，將裹了粉的魚放入油鍋炸，隨後撈起放入盤子準備調味，炸熟的魚竟活蹦亂跳，把人夫當場嚇死，直喊「你別再嚇我了」，魚跳了2分鐘後才停下來，這現象同樣也是現神經反射，該人夫事後表示，自己經常煮魚吃，但第一次遇到這種情形。