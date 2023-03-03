《三國演義》中除了草船借箭、火燒新野之外，諸葛亮的「空城計」也相當經典，面對司馬懿大軍壓境，諸葛亮命人打開城門，接著命4名士兵在門口掃地，自己則在城牆上淡定彈琴，讓司馬懿以為城內有伏兵，而急忙退兵。不過司馬懿真的會因為一座空城就嚇得落荒而逃嗎？事實上背後大有玄機。

根據《搜狐網》報導，空城計這一戰，讓世人認為司馬懿相當怕死，才會二話不說趕忙撤兵，不過民間卻有不同看法，尤其是司馬懿麾下十餘萬大軍，戰力不在話下，再怎樣也不至於落荒而逃。尤其是諸葛亮既然設下了空城計，為何還特別安排4名士兵在門口掃地？聰明如司馬懿，一看就明白了諸葛亮的弦外之音。

首先，眼前這4名士兵在門口掃地，是諸葛亮在暗示司馬懿，各家自掃門前雪；其次，4的諧音是死，一旦司馬懿越界抓了諸葛亮，下場也只有死路一條。

事實上，司馬懿作為前線統帥，一直被曹魏君主所忌憚，如果司馬懿沒有中了空城計，而是直接活捉諸葛亮，那麼他在曹操面前便失去了利用價值，為了避免曹家過河拆橋，只要諸葛亮還活著，曹魏就需要司馬懿，也就不敢對他下殺手了。