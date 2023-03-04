學歷好不見得找工作就一帆風順。大陸兩名女子5年前從名校畢業後，對自己的人生充滿希望，未料踏入社會後才知道工作不容易，如今快30歲了，兩人卻還是沒有穩定收入，其中一人更是換了12份工作，存款甚至只有新台幣2.2萬左右。

影片《我：畢業5年，存款5000 她：中傳碩士，火鍋店保潔》近日登上熱門話題，引發網友討論，片中女子介紹自己叫「彎彎」，而她的大學室友則是「超超」，兩人畢業於名校華中師範大學新聞傳播學系，儘管目前已快30歲，卻沒有穩定的工作。

彎彎提到，她在2017年畢業後進入新媒體行業工作，但半年後發現，並不是她喜歡的工作內容，索性選擇離職，之後又到短影片製作公司當策畫，在5年內換了12份工作，但長期熬夜加班，導致她身體不堪負荷，還出現椎間盤突出問題，嚴重到無法彎腰，最終辭職轉而考公務員，但終究沒達成目標，如今存款更是只有5000元人民幣（約新台幣2.2萬）。

而超超大學畢業後打算當編劇，選擇跨專業考研究所，儘管成功獲得碩士學歷，但卻找不到工作，轉而當兒童動畫編劇，1年後因政策被裁員，決定學一技之長，報名繪畫課程，由於沒有收入來源，她還到火鍋店當清潔員，並兼職寫手工作，她樂觀的表示，「別人說我們是一手好牌打得稀爛，但掀翻牌桌後，會發現你的選擇還有很多」，未來她會繼續學畫畫，看有什麼發展空間，彎彎則決定重新出發，到其他城市找工作。

由於影片在網路上引發討論，母校華中師範大學也回應「成功沒有標準」、「路雖遠，行則將至；事雖難，做則必成」，還特地找她們訪問，兩人表示沒想到影片會獲關注，她們只是想告訴大家，不管發生什麼事，都要選擇接納當下的自己，不要因為失敗而氣餒，由於她們都畢業於名校，所以經歷失敗時非常害怕，看著身旁朋友一個比一個還有成就，更是讓她們感到心慌，但如今調適好心態後，反而覺得很自在。