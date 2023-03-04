瑞士一名男子近日前往山區滑雪，不幸遭遇雪崩，救難直升機獲報後隨即出動搜索，最終靠著機組員的「鷹眼」，在暗夜中瞥見一隻露出雪堆的手臂，成功救出遭活埋6小時的失蹤滑雪客。這段堪稱眼力大考驗的搜救片段曝光後，也不斷在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，提供緊急救助的觀光運輸公司「Air Glaciers」上月8日傍晚時分接獲救援任務，並出動醫護團隊及2名救援嚮導，一行人搭乘直升機後先抵達停車場，確認失蹤的滑雪客並未返回後，隨即沿著滑雪路線上空飛行，果然發現滑行蹤跡，找到男子疑似失蹤的位置，並讓一名嚮導下降至雪地追蹤。

不久後，機組員在一片雪堆中瞥見神似「樹枝般的物體」在揮舞，醫護員蘭伯特（Mathieu Lambert）也在此時拍下男子被發現的經過。畫面中可見，他不斷揮舞著手臂，向搜救直升機釋出求救訊號，也因為男子的頭部並沒有被雪埋住，才能在第一時間發現直升機，並在受困6小時後成功從雪堆中獲救，送醫檢查發現僅需治療體溫過低的問題，如今已康復出院。

這場奇蹟般的救援除了要歸功搜救員的鷹眼，以及雪地上的足跡之外，男子出發前告知家人滑雪路線及行程的舉動也大幅縮短搜索時間；不過堪稱奇蹟的是，男子遭遇雪崩後，不僅手臂沒被掩埋，頭部也露出雪堆避免窒息，才能成功等到救援隊的到來。