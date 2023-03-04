現代人越來越重視健康，不只飲食上更養身，還會到健身房運動，進行重訓或有氧，但運動期間一定要做好防護。大陸河南一名男子近日嘗試深蹲，並挑戰負重100公斤的槓片，未料竟因用力過猛，導致他牙齒被咬碎，影片曝光引發討論。

綜合陸媒報導，河南鄭州一名霍姓男子平時熱愛運動，近日開始健身，但並未找教練指導，一日他挑戰深蹲動作，並負重100公斤的槓片，豈料起身後發現，嘴裡竟出現硬物，他用舌頭舔大臼齒後，吐出來一看竟是牙齒，讓他相當吃驚。

霍姓男子指出，可能是自己用力時，不自覺咬牙，力道又沒拿捏好，牙齒因此被他咬碎，未來深蹲時會多加注意，或是在嘴裡塞專用的牙套，以免牙齒再受傷。該段影片被分享至微博，累積415萬觀看次數，不少人都覺得不可思議。

不少網友表示「這是要出多大的力氣，才能把牙咬碎」、「看來以後運動還是要多注意身體狀況，但咬碎牙齒真的有點離譜」、「健身一定要適度啊」、「得不償失啊，修補牙齒費用比健身還貴」、「也有可能是牙結石碎掉喔！我之前是牙結石掉落，當時還用舌頭去舔，發現一個洞但未感覺到痛，起初以為是牙齒碎了，之後我用手一摳，才發現是結石，裡面是完整的牙齒」。