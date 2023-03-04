大陸司法鑑定科學研究院（簡稱司鑑院）除了承接公家機關的鑑定工作，平時也接受個人或民間團體委託，近日司鑑院分享一系列親子鑑定案例，例如一名父親認為孩子不是他的，因此與小王一起去做親子鑑定，才發現兩人都非小孩的生父，另外還有一名人夫得知孩子非他親生，妻子謊稱「泳池水不乾淨」，未料丈夫竟選擇相信。

根據《上觀新聞》報導，司鑑院法醫張素華指出，她曾遇到2男1女帶孩子做鑑定，由於村裡有流言蜚語，稱孩子不像丈夫親生孩子，反而像隔壁鄰居，4人便到司鑑院做檢查，女子起初堅持兒子與鄰居做鑑定即可，若兩人親子關係不符合，代表孩子的生父就是丈夫，未料丈夫卻堅持4人都要抽血鑑定，結果出乎意料，兩名男人都不是孩子的親生父親。

張素華說，親子鑑定是一把雙面刃，有些爸爸開心帶孩子做鑑定，但結果出爐後，發現孩子非自己親生，馬上就翻臉不認人，而有的人則是就算心知肚明，寧願選擇裝糊塗，曾有一對夫妻帶孩子來做鑑定，未料結果顯示孩子不是丈夫的，妻子解釋「我經常去游泳，可能是游泳池裡的水不乾淨」，她才懷上別人的孩子，未料丈夫竟選擇「相信」。

張素華指出，還有案例是一名在酒店工作的17歲少女，酒後頭暈到包廂休息，未料被性侵並懷孕，警方調閱監視器，發現是酒店服務生所為，雖然對方承認性侵，但性侵和性侵懷孕的量刑有差異，因此進行DNA鑑定確認，發現少女懷的胎兒並非服務生的，起初稱自己沒性經驗的少女，才坦言與男友有過性行為。張素華提醒，「世界上不存在完美犯罪，只要進出過犯罪現場，一定會自覺或不自覺地遺留下痕跡。」