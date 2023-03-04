明朝開國皇帝朱元璋，歷史對其評價褒貶不一，雖然稱帝後的他分封不少功臣，但因為個性猜忌多疑，最終將那些當初跟他一起打天下的功臣幾乎殺個精光，尤其是在太子朱標死後，他有意傳位給孫子朱允炆，擔心朱允炆的威信壓不住開國功臣和諸王，於是起了殺心，不過這些心思卻在一次宴請大臣的場合上被劉伯溫看出，當場嚇得他冷汗直流，暗自心驚「朱元璋要大開殺戒了！」

根據《搜狐網》報導，朱元璋有次宴請開國功臣，沒想到菜剛上桌，清一色都是素菜，這讓眾人摸不著頭緒，朱元璋見大家沒有食慾，就表示這幾道菜是為了勸誡大家清正廉明，不能做違法亂紀的事，接著又命宮女將這些菜品撤下去，換了山珍海味。

不久後上了3道菜，分別為清蒸燕窩、紅燒兔肉及狗肉，大臣們看到原先的素菜換成了大魚大肉，開心得吃了起來，但劉伯溫卻嚇出一身冷汗，一點食慾都沒有。心思細膩的徐達看出劉伯溫的反常，私下問他怎麼回事，劉伯溫表示，「我們必死無疑，這幾道菜說的是『飛鳥盡良弓藏，狡兔死走狗烹』，這是皇帝對眾人的最後警告。」

徐達一聽也被嚇到了，從此之後行事更加謹慎小心，果然朱元璋幾年後為了皇位繼承人朱允炆著想，大殺開國功臣，只有劉伯溫和徐達因為警覺到朱元璋的殺機，得以在後來的危機中逃過一劫。