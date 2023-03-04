結婚是人生大事，自然會邀請親朋好友參加，為了讓賓客迅速入座，桌席通常都會設置座位牌。大陸一名網友近日參加婚宴，發現其中一桌的座位牌竟寫「仇家親戚」，讓他相當困惑，為何新人要邀請「仇家」，他將座位牌拍下分享至網路引發討論。

一名網友近日參加親友婚禮，發現婚宴桌席的座位牌竟寫「仇家親戚」，對於新人宴請仇家的舉動非常不解，將照片分享至小紅書，並寫下「親戚你好！親戚再見！」從照片可見，賓客似乎都還沒入席，也不確定新人的「仇家」是否會參加。

不少網友直呼新人很有膽量，「我表哥結婚時，也請了一桌仇家，整桌都是前女友」、「如果仇家有來，也說明新人很有本事」，不過有人認為，座位牌並非指「仇人」的親戚，而是姓「仇」的親戚，「我就是姓仇，看來以後結婚，千萬不能這樣寫，誤會可大了」、「我姓仇也有很多困擾，有些人都不信有這種姓氏，小時候常被誤讀成球」、「光看照片時，我還以為新人宴客連仇人都請，仔細想才想通是姓仇的親戚」。

不過也有人表示，新人設置座位牌時應懂變通，以免產生誤會，「人家姓仇，做名牌要靈活變通一下，寫成男方或女方親戚，不就好了」、「其實改成『仇氏』親戚，就不會讓人誤會了」、「換成仇府或仇氏比較適合吧！如果那一桌都是年輕人，接受度可能比較高，若是長輩恐怕就會不開心了」、「賓客敢坐嗎？這樣寫可能有人會覺得尷尬」。