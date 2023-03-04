西方名作《伊索寓言》中有一則「烏鴉喝水」的故事，告訴人們遇到困難不要輕言放棄，只要發揮聰明才智，問題就能迎刃而解，不過現實中的烏鴉是否真有這麼聰明呢？近日網路上瘋傳一段影片，沒想到烏鴉取水的過程竟跟寓言故事中的環節如出一轍，讓不少人看了嘖嘖稱奇。

綜合陸媒報導，位於廣東省惠州的一處生態園區，有遊客捕捉到一幕神奇景象，只見一隻口渴的烏鴉為了喝水，不斷叼起地上的石頭，並將石頭一一投入水瓶中，似乎是想藉此喝水解渴。果然在牠丟了幾顆石頭後，水面如期上升，牠也如願靠著自己的力量成功喝水。

烏鴉超聰明的舉動引來現場遊客一陣驚呼，影片曝光後隨即在網路上瘋傳，不少網友紛紛留言回應「小時候看過的故事是真的」、「現實版的烏鴉喝水」、「牠還知道一次多撿幾顆石頭，太聰明了」。

對此，園方工作人員表示，生態園區內養的2隻烏鴉都會自己喝水，這除了是烏鴉的天性，背後也有工作人員的訓練，同時也能讓參訪的小朋友親眼見證課本上的內容為真，達到寓教於樂的效果。