古代封建社會，為了防止皇室血統不純正，只有經過閹割的太監才能為皇家服務，然而即便沒了生殖能力，結過婚的太監仍不在少數，部分太監甚至還會納妾，矛盾的是，古代結婚重視的是傳宗接代，那麼太監為何搶著結婚？事實上背後有3大好處。

根據《搜狐網》報導，太監們平日能接觸到的女性就是宮女，兩者之間萌生情愫並不意外，尤其當太監在宮中爬升到一定的地位時，娶妻是理所當然的事，宮女和太監之間的婚姻結合也衍生出了「對食」的現象。

至於太監結婚的目的有3大主因，首先是源自於「官場威風」，皇帝為了攏絡太監，會盡量滿足他們缺失的心理需求，而最大的賞賜莫過於賜給太監一個宮女作為妻子，因此太監娶妻這種表面形式，也是宦官擁有權勢的象徵；加上是皇帝賞賜，更值得驕傲炫耀。

其次是「尋求心理慰藉」，對食一詞最早出現在漢代，可能是宦官和宮女在一起吃飯，不包含共寢之意，後來到了明代，兩者相互慰藉而結為對食的情形已經相當普遍，甚至若是宮女入宮已久而無對食，反而會遭人取笑。

最後是為了「方便老年生活」，眾所皆知，古代社會男尊女卑，太監跟宮女的組成同樣如此，一旦年紀大了，往往需要他人照顧，太監結了婚以後就不怕沒人打理生活瑣事，而宮女的存在除了陪伴，也必須肩負照顧太監的責任。