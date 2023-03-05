結婚是人生大事，美國一對新人砸2.7萬美元（約新台幣82.4萬元）宴客，沒想到一共88人答應出席，到了當天卻不到40人現身，他們只好臨時取消舞會、晚宴等多個環節，整場婚禮時程也被迫大幅縮短，心碎的新娘為此哭了好幾個小時。

綜合外媒報導，18歲跨性別者格雷（Gray Narvaez-Dragion）近日在抖音（TikTok）哀怨表示，和丈夫於上月27日舉辦婚禮，沒想到宴客當天，原本預計88人出席，卻不到40人現身，就連精心準備的婚禮小物也乏人問津，更糟糕的是，他在跳第一支舞時不慎跌倒，「我媽一個字也說不出來，直到我父親逼她開口。」

自己期待已久的終身大事卻被半數賓客放鴿子，讓格雷和丈夫尼克斯（Nyx）心碎不已，直到宴客結束後，兩人終於忍不住在空蕩蕩的宴會廳哭泣。格雷崩潰表示，和丈夫辦完婚禮後就沒錢了，「我被開除後甚至無法負擔自己的食物，結果竟連一半的人都不到，我悲痛極了。」

影片曝光後不少網友紛紛表示同情，「希望你能把那些人從你的生活中剔除」、「不要接受對方任何的藉口和說詞，如果他們沒有在你最棒的一天出現，也不會在你最糟的時候向你伸出援手」。此外，也有人分享類似經驗，「我的婚禮有100人答應參加，結果只有30人出席」、「我姊姊也遇到一樣的情形，我們訂了能夠容納80人的場地，最後來不到30人」。