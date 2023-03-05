速食是許多人心目中最愛的美食，但吃多了也會對身體造成負擔。美國一名男子近日發現自己體重飆升到238磅（約108公斤），於是展開減肥計畫，他採取十分特殊的「麥當勞減肥法」，每一天、每一餐都只吃半份的麥當勞餐點，藉此減少食物攝取量，10天過去竟真的成功減掉12.5磅（約6公斤）。

根據《每日郵報》報導，56歲的凱文（Kevin Maginnis）在今年2月21日量體重時，發現自己的體重竟飆升到讓他難以接受的238磅（約108公斤），於是下定決心要減肥，並將自己的減肥歷程拍成影片PO上TikTok和大家分享，他認為減肥最重要的不是「吃了什麼」而是「吃進多少」，因此他雖然維持基本的一日三餐，但每天的飲品只喝水，零食也不能食用。

特別的是，凱文戒掉了一切的垃圾食物，卻採取「麥當勞減肥法」，只不過他會將一餐分成兩餐吃，比如早上點了薯餅搭配滿福堡加蛋的套餐，他就會先吃掉薯餅，把漢堡留到中午再吃，晚餐則食用半份的薯條和四盎司牛肉堡，且三餐都會搭配一瓶瓶裝水。

減肥挑戰開始10天後，凱文的體重竟真的減少12.5磅（約6公斤），他也同時進行血液檢測，以了解餐餐食用速食對身體會造成什麼影響，雖然結果顯示他的各項數值不太好，但凱文仍相信，通過減肥他可以改善這些問題。

凱文特別的減肥方式，讓他很快就在網路上爆紅，近日他還受邀登上美國晨間節目《Today Show》，訪問時凱文強調，自己並沒有接受麥當勞的業配，他是一名摔角手，當兵時還有過打拳擊的經驗，因此從中延伸出一套自己的減肥方法，「你必須讓胃有一股『熱氣』，大部分人稱之為『飢餓』，而我稱它為『焚化爐』，它可以幫助我燃燒掉所有多餘的脂肪。」