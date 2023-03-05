大陸四川一名男子近日到峨眉山風景區遊玩，沒想到他摸了猴子一下後隨即遭到攻擊，不過他也不是省油的燈，立刻開啟格鬥模式，使出閃電快拳迎戰，影片曝光後引爆網友熱議。

綜合陸媒報導，一名謝姓男子3日前往峨嵋山風景區，看見一旁的猴子後忍不住伸手摸了一把，不過猴子似乎覺得被挑釁，立即出爪攻擊，男子下意識躲開後，擺出搏擊的架式，與猴子展開搏鬥，不過對方很快就敗下陣來。

原以為衝突就此告一段落，殊不知另一隻猴子前來助陣，以迅雷不及掩耳的速度打了謝男一拳之後又轉身落跑；至於此前敗陣的猴子自知不是謝男對手，也順著欄杆爬下山。雙方搏鬥過程雖然看似激烈，但均被對手躲開，人猴之間皆無受傷。

事後謝男針對與猴子「互毆」一事，坦言自己有練過自由搏擊，被猴子攻擊當下，基於條件反射便與對方展開搏鬥，「我還是有留一手的，畢竟牠們是保護動物，還得讓著牠們，只是嚇唬一下。當然，這種行為肯定不對，大家千萬別模仿。」影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「這個男人太狠了」、「竟然和猴子練搏擊」、「峨嵋山的猴子也敢惹」、「差點成了群毆」。

事實上，峨嵋山猴群攻擊遊客的事件層出不窮，當地林業管理所除了呼籲民眾不要隨意餵食、逗弄之外，也實施「人猴分離」的管理模式，將遊客與猴群分開，遊客可以遠觀猴群，免於被猴群騷擾攻擊。