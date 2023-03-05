美國一名女子日前分享她的婚禮片段，自曝嫁給繼父，而且兩人還育有2名小孩，驚人的故事讓網友全都嚇壞，紛紛留言抨擊她「不守倫理」、「不在乎媽媽的心情」，不過幾天後，劇情又出現驚人轉折，女子澄清丈夫其實是已逝哥哥的朋友，而不是她的繼父。

根據《紐約郵報》報導，美國女子克莉絲蒂（Christy）近日在TikTok分享她和丈夫於拉斯維加斯舉行的婚禮片段，但令人震驚的是，克莉絲蒂竟爆料丈夫是自己的繼父，並驕傲表示：「嫁給繼父是我做過最好的決定。」同時還在配文中標下「#MarryYourMomsEx（嫁給妳媽媽的前任）」的hashtag，而且夫妻兩人在辦婚禮以前，就已經生育了2名小孩。

影片曝光後立刻引發熱議，不少人都抨擊克莉絲蒂和她丈夫的行為，「世界上有70億人口，為何偏偏要嫁給妳的繼父？」、「我還以為我看錯了，這世界太瘋狂了」、「希望這不是真的…」。

還有一部分人關心克莉絲蒂媽媽的狀況，「我只想知道妳媽媽還好嗎？」、「所以現在妳和妳媽媽的關係如何？」對此克莉絲蒂表示，她的媽媽百分百支持她和繼父結婚，還親自出席兩人的婚禮，她也強調，繼父並不是從小撫養她長大的人，雙方認識時她早已成年，和繼父在一起後，她和媽媽的關係也沒有變差，直到現在都還會互相講話。

但過了幾天，劇情又出現轉折，克莉絲蒂在獲得大量關注後，上傳澄清影片，表示丈夫其實不是她的繼父，而是她哥哥的好兄弟，兩人在哥哥過世後開始越走越近，最後決定步入婚姻。網友們看到真相後雖然鬆了一口氣，但仍感到不解，「所以妳一開始為什麼要說他是妳的繼父？」