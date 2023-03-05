大陸湖北一名唐姓女子因為婚後3年遲遲沒受孕，便在2009年進行試管嬰兒技術助孕，終於在2011年順利產子，不過這幾年她想生二胎的欲望強烈，最後在醫師的幫助下成功喚醒了13年前的冷凍胚胎，並順利於近日產下男嬰。由於這兩名相差12歲的孩子屬於同一批胚胎，醫學專家表示，他們也算是雙胞胎兄弟。

綜合陸媒報導，武漢一對夫妻因為不孕，2009年前往醫院就診，最終順利在2011年透過試管嬰兒方式產下一子，當時剩餘的3枚胚胎則被冷凍在-196℃的液氮罐中，近年來隨著當地政府開放二胎、三胎政策，夫妻倆也希望擁有第2個孩子；加上唐女每年都如期繳納冷凍胚胎的費用，於是和醫師討論後打算嘗試植入當年的胚胎產子。

2022年5月，醫療團隊成功喚醒了2枚13年前的冷凍胚胎，並植入唐女體內，11天後確定有1枚胚胎順利在子宮內著床存活，經過長達38周的孕期後，44歲的唐女於近日平安產下男嬰。

武漢大學人民醫院生殖醫學中心教授李愛斌表示，雖然唐女的兩名兒子相差整整12歲，但因為是在2009年同一時間取卵受精，屬於同一批胚胎，從醫學角度而言也算是雙胞胎兄弟。不過他也提醒，冷凍胚胎理論上雖沒有儲存期限，但長期凍存可能帶來生育風險和社會倫理問題，專家共識建議，冷凍保存期限一般不超過5年。