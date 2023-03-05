清末民初學者李吾宗提出「厚黑學」，指臉皮要厚而無形、心要黑而無色，才能成為英雄豪傑，後世也多將此觀念引用到職場上。唐朝宰相李林甫深知「官場厚黑學」，不但掌握唐玄宗喜好與想法，還用各種手段在無形中排除異己，讓自己受到玄宗寵信19年。

綜合陸媒報導，李林甫出身李唐宗室，不過對於皇帝來說只是遠房親戚，因此他初入官場時職位並不高，他的舅舅楚國公姜皓很喜歡他，曾向侍中源乾曜舉薦李林甫任職司門郎中，卻慘遭回絕：「郎官須有素行才望高者，哥奴豈是郎官耶？」認為李林甫不夠資格，但還是幫他另外安排職務，被授為太子諭德。

開元十四年（西元726年），李林甫得到宰相宇文融引薦而升官，當時武惠妃寵冠後宮，他的兒子壽王李琩也因此深受唐玄宗喜愛，宰相張九齡卻反對廢太子另立壽王，李林甫眼見機會降臨，立刻向武惠妃傳話，表示願意盡力保護壽王，武惠妃感激不已，暗中多次給予李林甫幫助，他的官路也十分順暢，一路升至尚書。

在正史中對李林甫詬病最多的部分，不外乎就是他對君主一味順從，對其他宰相則不擇手段地打壓陷害，成語「口蜜腹劍」的典故就出自於李林甫，他深知「官場厚黑學」，一方面和玄宗身邊的宦官打好關係，掌握皇帝的一舉一動，每次上奏都能深得唐玄宗的心。

另一方面，他和宰相張九齡同朝輔政，論才德和實力，李林甫都不是張九齡的對手，於是他看準了張九齡直言進諫的個性，且在某些事件上和玄宗有分歧，於是開始吹起耳邊風，比如玄宗準備封賞朔方節度使牛仙客，遭到張九齡反對，李林甫就私下對玄宗說：「天子用人，何不可者？」當張九齡反對罷黜太子時，李林甫又說：「天子家事，外人何與？」最終導致玄宗棄張用李。

儘管李林甫在歷史上飽受罵名，但現代歷史學家研究後，也紛紛跳出來為他說話，大陸歷史學家仇鹿鳴表示，李林甫當上宰相後排斥異己、獨攬大權，這些行為在傳統政治中很常見，他能夠得到玄宗的信任、掌握很大的權力，也代表他有一定程度的能力，「現在的學界對李林甫的評價偏向中性，一方面當然會認為他在政治上有一些手腕，但另一方面也承認他對於玄宗朝的政治有比較多的改革，尤其是在財政方面有一定的才能。」