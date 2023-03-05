印度近日發生一起荒唐事件，一名公公愛上了兒子的妻子，兩人竟不顧才6個月大的女嬰遠走高飛，讓兒子氣得報警，不過兒子相信妻子是無辜的，指控都是他爸爸把人誘拐帶走，還加碼爆料爸爸平常在從事非法行業，目前警方仍在調查中。

根據《India.com》報導，這起事件發生在拉賈斯坦邦（Rajasthan）奔迪縣（Bundi）的一處村莊，男子帕萬（Pawan Vairagi）和妻子育有一名6個月大的女兒，然而近日某天，帕萬卻發現妻子留下孩子不見，他立刻前往警局報案，稱自己的父親拉梅什（Ramesh Vairagi）把他的妻子拐跑了。

帕萬表示自己相信妻子是無辜的，並指控一切都是拉梅什的傑作，妻子才會被他帶走私奔，同時帕萬還加碼爆料，稱拉梅什平時從事非法行業，還偷走了他的摩托車。目前當地警方已經針對此事展開調查，試圖尋找這對私奔的男女，以及帕萬不見了的摩托車。

類似案件以前也曾經發生，2016年就有2例岳母和女婿私奔的事件，比哈邦男子約根德拉（Yogendra Singh）婚後頻繁進出岳父家，和岳母露比（Ruby Devi）「偷來暗去」，並且在新婚2個月時，決定和岳母私奔，消息傳出震驚當地民眾，岳父也在妻子離家隔天報警，直言完全無法想像女婿會勾搭上妻子，痛心地說：「難道他都不在乎她的年紀足以當他媽媽了嗎？」