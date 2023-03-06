印度一名男子在路邊的草叢中，看到一隻外型非常詭異的蟬，牠身體內的臟器全部被掏空，只留下一具空殼，然而蟬卻沒有因此死亡，反而還堅強地不斷往前爬，讓大家看了都十分震驚。

Fascinating!

a zombie bug (controlled by fungi) pic.twitter.com/ehONL2HANf — Ehab (@Ehab1991) June 17, 2020

根據印度媒體報導，一名男網友發現一隻外型詭異的蟬，正在草叢中爬行，從他拍攝的影片可以看到，這隻蟬身體內的臟器全部被掏空，只留下一個大洞，連翅膀都殘破不堪，照理來說牠應該已經死亡，卻仍頑強地活著，用腳爬過一片片綠葉。

影片中的蟬其實感染了一種名為「蟬團孢霉（Massospora）」的蟲生真菌，它會侵蝕蟬的背部、腹部甚至是生殖器，以繁衍出更多的真菌孢子，並控制蟬的大腦，讓牠成為傳播真菌的「工具蟲」。

過去美國學者馬修（Matthew Kasson）曾對蟬團孢霉進行研究，他表示如果人類的四肢之一被奪走，或胃部被切開，那麼人類很有可能會失去行動能力，「但是被感染的蟬，儘管牠們身體的三分之一已經脫落，還是可以繼續進行活動，像是交配或飛行，就像什麼都沒發生一樣。這對於殺死昆蟲的真菌來說真的非常獨特。」

影片曝光後，網友都感到十分震驚，紛紛留言，「這怎麼可能做得到？」、「太瘋狂了，可憐的昆蟲」、「好險這只會出現在昆蟲身上，感謝老天」、「不敢想像人類被這種真菌控制大腦的畫面」、「很噁心，但又很神奇」、「我以前在非洲的蟋蟀身上也看過類似的狀況」。