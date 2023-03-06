國外一名女子在網路上分享繼父的奇葩糗事，指出繼父在浴室發現一隻類似絛蟲的寄生蟲後嚇壞了，趕緊將寄生蟲送去實驗室，沒想到事後接到對方通知才知道鬧大笑話，超糗真相曝光後引爆網友熱議。

推特帳號「@mermoneyy」的女子在網路上分享一件繼父的糗事，內容提到對方在浴室發現一條半透明狀，且身上有橫條紋的不明物體，以為是絛蟲，於是小心翼翼的將其裝進密封袋，並且加水密封，接著將絛蟲送去實驗室請人檢驗。沒想到上午才剛送驗，很快就接到實驗室來電，對方直言那其實不是絛蟲，並無奈表示「先生，那是一條洋蔥！」

事實上這則推文發表於2019年9月，近日又遭到起底，再度掀起網友熱議，紛紛留言直呼「為什麼會想把寄生蟲救起來？」、「誰的洋蔥沒消化完就跑出來了？」、「檢驗人員：這是在開玩笑嗎？」還有人打趣笑說「跟金針菇有得拚」、「金針菇大概會被認成渦蟲」。

絛蟲是寄生蟲的一種，是寄生性扁形動物門的一個綱，絛蟲的成蟲寄生於各類脊椎動物的消化道內。成蟲扁長如腰帶，由頭節、頸部、節片組成，體長因蟲種不同，短則數毫米，也有長達數公尺的絛蟲。