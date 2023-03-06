外出用餐除了食物好吃與否，更講究食品衛生，不料近日卻傳出大陸有民眾外出吃火鍋，竟撈出一隻完整的「脫皮老鼠」，讓他崩潰得衝進廁所內嘔吐。更令人氣憤的是，店家還反咬老鼠是民眾刻意扔進鍋裡的，目前整起事件正在調查中。

綜合陸媒報導，這起事件發生在重慶一間火鍋店，當事人昨（5日）在網路上發文控訴，用餐時突然從鍋裡撈出整隻脫皮老鼠，原本還以為是千層毛肚，仔細一看確認是老鼠，且整隻已經被煮爛，讓他瞬間頭皮發麻，「當時我就衝到廁所裡吐了」。

當事人指出，最開始老闆要求私了，沒想到商量好後，老闆卻反悔了，等到警察和當地監管單位到場，店家還反咬是顧客將老鼠丟進火鍋。當事人氣不過，憤而將事發經過PO網，卻遭到店家威脅刪文，他強調「調查出來怎麼樣就是怎麼樣，不會再接受私了，多的賠償也不要。」

對此，店家則高聲喊冤表示，「沒有要求當事人刪文，也沒有做出人身攻擊的行為，都是按照法律來的」。目前整起案件已經交由當地相關部門介入調查，藉此釐清事情真相。