結婚是人生大事，在踏入婚姻之前務必要擦亮眼睛，以免將來後悔莫及。大陸山東一名長髮女子透露，訂婚當天因為一隻小狗，讓她毅然決然要退婚，原因曝光後網友們也紛紛力挺，坦言整起事情細思極恐，「幸好這姑娘不是戀愛腦」。

綜合陸媒報導，山東一名女子在網路上透露，訂婚當天雙方父母相處得不太愉快，後來媽媽私下告訴她一件事，勸她好好想一想，她思考了2天後就決定退婚，並提醒未婚女性注意。

原來是訂婚當天，女子的媽媽因為屋內人多，所以去男方家後院透氣，無意間發現一隻被拴住的斷腿小狗，問了男方的姊姊才知道，小狗之前亂跑、不聽話，被爸爸打斷一條腿，姊姊說起這件事也是一副不在乎的樣子。後來女子的媽媽將此事告訴她，希望她謹慎思考「男友是不是一個值得託付終身的人？他們家是不是一個將來能夠和睦相處的家庭？」

女子聽了媽媽的話，冷靜了2天，把和男友交往到訂婚的過程，以及經歷的大小事都想了一遍，就向男友提出婚事擱置的決定，並且把聘金全數退還，沒想到男方家人得知後，全家跑來興師問罪，「什麼意思，事已至今還反悔，讓我們老臉往哪擱？」還要女方賠償名譽損失，這讓女子更加堅信自己的決定。

消息一出隨即掀起網友熱議，眾人一面倒力挺女子退婚，「這家人連寵物小狗都能這樣對待，還能對兒媳婦好嗎？」、「會虐待動物的有很大機率會家暴」、「可以不喜歡小動物，但如果認為自己是會思考的人，就去迫害不會思考的小動物，那八九成心理有問題，幸好這姑娘不是戀愛腦」。