眾所皆知，萬里長城的存在，是為了抵禦不同時期塞北遊牧民族的侵襲，最早是由秦始皇時代所建造，一直延續到明朝還在不斷修繕，但始終解決不了北方勢力的威脅，唯獨清朝僅靠3招就讓遊牧民族徹底衰弱。

根據《新浪網》報導，綜觀漫長的歷史進程，北方遊牧民族頻頻侵擾中原王朝，然而無論是秦始皇修築長城、漢武帝驅除韃虜、唐太宗征服突厥，甚至是到了明朝，掌權者對蒙古族的打擊力道不減反增，但依舊無法徹底消滅草原勢力，唯有清朝徹底解決北方遊牧民族的入侵。

事實上，清朝一改過去將對方打跑或是割地賠款的手段，而是改用3種方式掃除威脅，首先是祭出懷柔政策，當時北方最大的遊牧民族是蒙古族，於是清朝就仿照滿族八旗，建立蒙古八旗，在征服蒙古的過程中不斷從各部落招收優秀的武將，徹底弱化蒙古族的戰力，久而久之就再也起不到威脅；另外也施行滿蒙通婚，藉此得到蒙古族一部份勢力的支持，像清朝著名的孝莊太后就是蒙古族人。

其次是建立盟旗制度，這也是最關鍵的，針對各個遊牧民族進行塊狀分割，並且不允許越界，如此一來，各部落之間的聯繫就變得鬆散，難以反叛聚集力量。

第三則是利用宗教，在草原上推動喇嘛教，許多遊牧民族的男性都要出家，好處是可以免除賦稅，壞處是不能結婚；也因為如此，導致蒙古族人口越來越少，到了清朝末期，原先的500多萬人口銳減到不足50萬人，要想反抗幾乎不可能。