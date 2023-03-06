究竟是持續升學，取得好的學歷比較重要，還是早點進入社會，累積工作經驗比較重要？一直以來都是被大眾廣泛討論的議題。近日大陸一名大學剛畢業的女子哭訴，稱自己面試30多次都找不到理想工作，且每面試一次，就意識到自己有多普通一次，讓她崩潰直呼：「讀大學有什麼意義？」

根據陸媒報導，大陸湖南一名女子拍片哭訴，稱自己畢業後每天都很崩潰、焦慮，因為面試了30多次都找不到理想的工作，還有一些公司開出的實習職位完全領不到薪水，日後也沒有機會轉正，讓她感到非常折磨。女子透露，她大學就讀文案策劃相關科系，但在學期間只有少數幾堂專業課程，也吐槽自己好像什麼都學了一點，但畢業後才發現「什麼都不精通，只會一點皮毛。」

女子也崩潰表示，從小就被長輩洗腦，認為一定要上大學才能得到體面且高薪的工作，不過等到大學畢業後才發現，現實社會和想像中差距很大，自己完全沒有任何立足點，「都是老一輩從小到大給我灌輸思想，讓我產生盲目的自信。」她也觀察到，其他提早出社會的人，早已有許多實際工作經驗，比自己更具優勢。

影片曝光後，立刻引發網友熱烈討論，「真不明白公司不要沒工作經驗的！不給應屆生工作機會哪有工作經驗！」、「不要灰心，大學裡學的東西總有它的用處的」、「只能說明找工作不容易，並不是讀的書多就容易找工作的」、「或許先降低目標，站穩腳跟再朝目標出發吧」、「大學生的期望，跟現實差距太大」、「這算什麼？上班以後還有更崩潰的呢」。