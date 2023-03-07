馬來西亞近日發生一起離譜事件，一名父親接獲19歲兒子去世的消息後，悲痛欲絕的領回兒子遺體，沒想到卻在火化前一刻又得知孩子其實還活著，讓他震驚直呼「家裡那具屍體是誰？」

根據《星洲網》報導，馬來西亞45歲男子查特任3日接到雙溪毛糯監獄通知，指稱19歲兒子前一天死亡，要他前往當地醫院領回遺體，但到了醫院又因為正在進行解剖程序，只好再多等一天，並被要求簽署完文件才能去看遺體。

好不容易看到兒子時，因為遺體有解剖痕跡，且頭髮也已剃光，查特任坦言當下有點認不出，直到凌晨12時許才完成遺體領取程序，加上預計在早上10點下葬，他馬不停蹄地一邊準備喪禮儀式，一邊通知所有親友。不過就在儀式進行到最後，查特任卻在遺體火化前一刻接到監獄來電，告訴他孩子還活著。

面對突如其來的轉折，查特任雖然慶幸孩子還活著，但心情十分複雜，「我不知道要怎麼形容，我們的孩子還活著，那在家裡的屍體是誰？」加上自己為了這起烏龍事件已經花費2萬令吉（約新台幣13.68萬元），包括喪禮帳篷、火葬費用等，憤而一狀告上警察局，「我們不要只是口頭解釋，我們要跟孩子見面，證實他還活著，這不是兒戲，這是有關生死的事。」