美國阿拉斯加州一名男子帶愛犬出門時，途中狗狗竟突然狂吠，仔細一看發現，路上竟出現一頭「冷凍豬」，由於當時天氣非常冷，豬身上已結霜，嘴裡還嚼著雪吃，嚇得他馬上報警求助，飼主得知後趕緊來認領寵物，表示愛豬多次為了吃而離家出走。

綜合外媒報導，居住在阿拉斯加州的30歲波迪海默（Nolan Boedigheimer）日前帶愛犬出門，開車前往工作地點時，愛犬突然狂吠，他定睛一看發現拐角處竟有一隻豬，而且不斷低頭吃雪，隨後又走到波迪海默的車前閒逛，他趕緊將豬的模樣拍下，分享至臉書幫忙尋找飼主，之後又報警求助，「冷凍豬」暫時被安置於警局。

安克拉治警察局（Anchorage Police Department）還將豬的照片分享至臉書粉專，並寫下「雖然我們都知道冷凍豬，但這還是頭一次PO出有關豬的內容」，只見豬坐在警車裡，頭探出窗外並用豬鼻頂住玻璃窗，模樣非常可愛，豬的飼主埃雷拉（Angela Mullen-Herrera）得知後，趕緊連絡警局，順利將寵物帶回家團聚。

飼主埃雷拉表示，4歲愛豬名叫「艾維斯」（Elvis Pigsley），這並非牠第一次離家出走，「艾維斯是脫逃專家，在當地小有名氣，牠非常喜歡人類和食物，每次都想脫逃出去，尋找身上帶有食物的人」，也因為牠太常為吃離家出走，附近鄰居幾乎都認識牠，埃雷拉也很感謝警察願意提供協助，不只幫她找回寵物，還給艾維斯食物吃。