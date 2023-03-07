有別於一般哺乳動物的肉體為紅色，美國一家人捕獲到一隻野豬後卻在剖開腹部時，赫然發現牠的體內呈現一片詭異的螢光藍，乍看之下猶如外星物種，相當不真實。後來這家人將切片樣本送驗，這才得知，原來是野豬生前吃到添加藍色染料的老鼠藥所導致。

近日網路上瘋傳一系列詭異照片，畫面中可見，一隻擁有黑色皮毛的野豬被扒開表皮後，內部的脂肪層竟呈現詭異的螢光藍，上頭還帶有少許的紅色組織，畫面曝光後引爆網友熱議。事實上這起事件發生在美國加州摩根希爾市（Morgan Hill），2015年9月一名網友將照片PO網，只不過日前又遭到起底討論。

原PO指出，當時親戚捕捉到野豬之後，將其血液抽乾，沒想到卻發現裡頭的脂肪層呈現鮮豔的螢光藍，畫面曝光後有人猜測野豬可能是重金屬中毒，因為獵場附近有一座老舊的水銀礦井，但原PO親戚指出，先前獵捕到的野豬體內並沒有發現藍色脂肪，於是將切片樣本送到加州大學戴維斯分校檢驗。

對此，該校獸醫兼毒物學家Robert Poppenga表示，野豬可能是吃了添加藍色染料的老鼠藥，才會導致脂肪被染色，至於染料應是為了防止人類誤食而添加，雖然這類毒藥用於對付老鼠，但對野豬來說同樣可口。