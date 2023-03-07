小孩子們活潑好動，對任何事物都充滿好奇心，因此常做出讓父母哭笑不得的事情，在大自然中也是如此。日本一名遊客在一處動物園內，捕捉到獅子一家四口的逗趣互動，只見幼獅對公獅的睪丸很感興趣，竟直接張口咬下，讓公獅痛到立刻轉身「追殺」。

お父さんのしっぽになんかボールがぶらさがっている

嚙んでみた

おとうさんマジギレ 超追っかけてきた

お母さんが止めに入ってくれた

噛んだらダメだったらしいです pic.twitter.com/TyS1LV0GuL — 空白寺 (@vanity_temple) March 3, 2023

日本網友在推特發文，分享位於日本北海道旭山動物園獅子家庭的照片，只見2隻幼獅跟在公獅身後，好奇地盯著牠屁股後面的睪丸看，其中一隻竟還大膽地撲上前咬了一口。公獅被咬以後又痛又生氣，立刻轉過頭「追殺」幼獅，想要給牠一點教訓，母獅感覺到動靜後，也急忙跳出來阻止公獅，希望對方可以息怒，而調皮搗蛋的幼獅則一臉驚恐地看著爸爸。

網友們看到逗趣的照片後，都忍不住笑說，「獅子爸爸一臉生無可戀」、「這個爸爸還真敬業啊，居然自帶玩具逗孩子」、「小貓咪能有什麼壞心思呢？」、「孩子的好奇心真的很可怕」、「獅子爸爸的辛苦沒有盡頭啊」。

事實上，旭山動物園的獅子家庭一直以來深受遊客關注，2隻活潑可愛的幼獅經常會做出讓父母暴怒的行為，而且這也不是牠們第一次對公獅的睪丸「動歪腦筋」。去年12月就有攝影師捕捉到類似畫面，當時公獅仰躺在草地上休息，露出腹部和私密部位，2隻幼獅在附近玩嗨了，竟一掌朝公獅的睪丸拍下去，讓毫無防備的公獅痛到瞬間彈起。