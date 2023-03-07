印度一名婦人日前搭乘兒子的機車，沒想到卻突遭成群流浪狗一路從後方追趕，兒子為了躲避攻擊猛催油門，導致婦人失去平衡被甩出後座，最終因頭部受到重傷，送醫後不治身亡。

綜合外媒報導，這起事件發生在印度東南部城市清奈，55歲圖書管理員特莫扎希（Thenmozhi）上月24日晚間下班後，乘坐兒子的機車一同返家，沒想到卻在半路上成為流浪狗群的追逐目標。

特莫扎希的兒子為了躲避流浪狗攻擊，猛催油門想要加速逃離，不料坐在後座的特莫扎希竟失去平衡，當場被甩出並重摔倒地，送醫搶救後仍因頭部傷勢嚴重，不幸身亡。

由於此事與流浪狗有關，消息一出再度引發當地對流浪狗問題的關注，居民們痛斥當局毫無作為，導致老弱婦孺遭到流浪狗攻擊的事件層出不窮，因為在此之前才發生類似事件，一名女童和姊姊放學後騎腳踏車雙載返家，半路卻遭流浪狗追趕，坐在後座的女童因重心不穩而摔車受傷。