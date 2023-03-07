巴西一名神父近日在教堂佈道，突然闖進兩隻流浪狗，先是在神父腳邊玩起「你追我跑」的遊戲，神父認為流浪狗並未造成干擾，因此也沒有趕牠們離開，未料流浪狗竟在旁邊交配，讓神父當場尷尬掩面，惹得信眾哄堂大笑。

根據《紐約郵報》報導，神父毛里西奧（Pierre Mauricio）日前至位於巴西米納斯吉拉斯州的聖麗塔（Santa Rita）教堂佈道，當時他正認真向信眾解釋教堂在巴西狂歡節（Carnival celebrations）的作用，突然闖入兩隻流浪狗，在神父身邊玩「你追我跑」的遊戲。

毛里西奧認為流浪狗並未造成干擾，因此放任牠們在旁邊繼續玩耍，未料其中一隻公狗慾火焚身，竟趴在伴侶身上，現場突然變成18禁畫面，毛里西奧看了非常尷尬，掩面說著「這是怎麼一回事？我的天啊，親愛的耶穌。孩子們，你們不能在這裡這樣做，去樹林裡」。

逗趣畫面被信眾拍下，毛里西奧也將影片分享至IG，引發討論。不少網友表示「真的很有趣，應該要為這對『夫妻』舉辦婚禮」、「最好笑的應該是神父的反應」、「連動物都喜歡神父，希望浪浪可以找到新主人」。事後毛里西奧表示，目前他已收養這兩隻流浪狗，還分享他們的合影，讓人看了非常感動。