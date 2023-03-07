不少上班族都會把握午休時間，為下午的工作養精蓄銳。韓國一名上班族因為住家離公司只有走路5分鐘的距離，所以他每天和同事吃完飯，就會回到家中小憩，未料主管得知此事後，竟將他叫到辦公室教訓，直呼從沒看過有人在上班時間回家，讓他感到困惑不已。

根據韓媒報導，韓國一名30多歲的上班族最近在論壇發文抱怨，他入職的公司每天有1個半小時的午休時間，員工們大多會到公司餐廳吃飯，或去公司附近的咖啡廳活動一下，而PO主的住家和公司的距離不遠，走路只需要花5分鐘左右，因此他只要和同事吃完飯，就會回家休息。

沒想到主管得知這件事後，竟把他叫到辦公室教訓一頓，質疑他怎麼敢在上班時間回家，PO主十分不解，反駁道：「午休時間不是自由時間嗎？」主管卻說他必須要看公司的氛圍做事，更直言這是他職涯20多年以來，第一次看到有人會在上班時間回家。

PO主表示，他當下雖然對主管說「好的，我知道了。」但心裡還是非常不能理解，於是詢問其他網友的意見，上班時間是真的不能回家嗎？

文章很快在網路上掀起討論，「午休時間是法定的休息時間，主管無權干涉下屬在那段時間作的任何事情」、「如果我家離公司只有5分鐘，我也會回家休息一下」、「午休時間我想幹嘛就幹嘛，誰管得著？」；也有人提出不一樣的看法，認為出了社會就是得學會看別人的臉色、職場的氛圍做事，並從中判斷午休時間該如何運用。